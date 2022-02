해남군, 관광기념품 공모…총 상금 1천만원

개인·단체, 지역제한 없이 공모전 참여 가능

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 지역의 가치를 홍보할 수 있는 관광기념품 공모전을 시행한다고 25일 밝혔다.

군은 해남의 관광과 문화자원, 캐릭터 등을 활용한 공예품 혹은 공산품으로 국내·외 관광객들에게 판매 가능한 작품을 공모한다.

공모전은 개인과 업체, 지역 제한 없이 응모할 수 있으며, 출품된 작품 중 최우수 300만원, 우수 150만원, 장려 100만원, 아이디어상 25만원으로 모두 10점을 선정해 총 1000만원의 상금을 지급할 계획이다.

공모기간은 8월 1일부터 31일까지 한 달간이며, 3점 이내 출품할 수 있다. 이미 상품화된 유사제품과 타 공모전 입상품, 관광기념품으로 상품화하기 어려운 제품은 응모제한 된다. 또한 고가의 기념품의 경우에는 상품화와 양산화의 방안을 제시하여야 한다.

군은 오는 10월 최종 선정작에 대해서는 군 관광기념품 판매관 내 상품전시와 판매를 지원하고 상품홍보와 마케팅을 위한 지원도 적극 펼쳐나간다는 방침이다.

참가를 원하는 개인 또는 업체는 군 누리집의 고시·공고 또는 해남문화관광홈페이지 새소식에서 확인하면 된다.

군 관계자는 “공모전을 통해 해남이 가진 고유의 특성과 매력 등을 함축적으로 표현하는 작품이 개발되었으면 한다”며 “해남여행을 기념할 수 있고 추억하는 해남 대표 관광기념품 발굴을 위해 적극 노력하겠다”고 말했다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr