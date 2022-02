포스코케미칼, 이사회 강화로 지배구조 개선 나서

사외이사 3→5명 확대

신임 후보에

권오철 전 SK하이닉스 대표

윤현철 예일회계법인 회장



안전경영 강화 위해

김진출 최고안전환경책임자 사내이사로 선임



이사회 산하에

감사위원회

사외이사후보추천위원회 신설

투명성과 독립성 강화

[아시아경제 정동훈 기자] 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 4,500 등락률 +4.11% 거래량 167,850 전일가 109,500 2022.02.25 14:29 장중(20분지연) 관련기사 SC제일은행, 2차전지 소재업체와 맞손…2100억 규모 TRD 계약 체결[기자수첩]포스코홀딩스 서울 설립, 정치 쟁점화 안된다포스코케미칼, '푸른꿈 환경학교' 전기차·배터리 교육…'누적 1200명' close 이 이사회를 확대하고 산하에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 신설하며 지배구조 개선에 나선다.

포스코케미칼은 25일 이사회를 열고 이사회의 전문성과 다양성을 높이기 위해 사내·외이사를 6명에서 9명으로 확대하기로 했다.

사외이사는 3명에서 5명으로 확대한다. 신임 후보로는 권오철 전 SK하이닉스 대표이사와 윤현철 예일회계법인 회장을 추천하고, 전영순 전 사외이사는 재추천했다. 사내이사 신임 후보로는 최고안전환경책임자를 추천했다.

권오철 사외이사 후보는 SK하이닉스 대표이사를 역임하는 등 전략기획, 마케팅, 대외협력 등 다양한 분야의 경력을 쌓아 왔다. 글로벌 기업 재직 경험을 바탕으로 글로벌 스탠다드에 부합하는 경영체계를 확립하고 해외 사업의 성장에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

윤현철 사외이사 후보는 예일회계법인 회장으로 국내 대표 회계법인인 삼일회계법인에서 감사부문 대표를 역임했다. 30년 이상의 회계 분야 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 경영 투명성을 높이는 데 기여할 계획이다.

기타비상무이사 후보에는 유병옥 포스코 친환경미래소재팀장을 추천했다. 유병옥 후보는 포스코 경영전략실장, 구매투자본부장 등을 거쳐 올해부터 그룹 내 신사업 추진을 담당하고 있어 사업전략 수립과 그룹사간 연계 사업의 효율적인 추진에 기여할 것으로 보인다.

포스코케미칼은 사내이사로 민경준 사장과 김주현 기획지원본부장을 재추천하고 최고안전환경책임자인 김진출 안전환경센터장을 신규 사내이사로 추천했다. 안전 담당 임원의 첫 이사회 참여로, 안전경영을 강화하고 지속가능성을 높이기 위함이다.

또한 포스코케미칼은 재무 건전성 제고와 경영에 대한 독립적인 감독을 위해 감사위원회를 이사회 산하에 새롭게 설치한다.

감사위원회 위원 후보로는 전영순, 이웅범 사외이사와 윤현철 사외이사 후보를 추천했다. 전원을 사외이사로 구성해 경영활동에 대한 합리적 견제 역할을 수행할 것으로 기대된다.

이번 사외이사 추천은 1월에 신설된 사외이사후보추천위원회에 의해 이루어졌다. 추천된 사내외 이사 후보들은 다음달 21일 정기주주총회를 통해 선임되어 활동을 시작한다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr