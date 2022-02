무협 광주전남 '러시아-우크라이나 사태' 무역애로 신고센터 운영

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국무역협회 광주전남본부는 러시아-우크라이나 간 분쟁으로 인한 우리 수출업계의 수출애로를 파악하고자 ‘긴급 무역애로 신고센터’를 운영한다고 25일 밝혔다.

러시아의 우크라이나 침공에 따라 미국 등 국제사회의 러시아 경제제재에 따라 수출 차질 및 대금회수 등 어려움 발생이 예상되는 상황이다.

무역협회 광주전남본부에 따르면 우크라이나 또는 러시아에 직수출중인 광주 및 전남지역 업체는 작년 기준 217개사로 나타났다.

광주의 경우 우크라이나 수출기업이 18개사, 러시아 수출기업이 69개사로 총 87개사이며, 전남의 경우 우크라이나 수출기업이 31개사, 러시아 수출기업이 99개사로 총 130개사에 이른다.

한국무역협회 광주전남본부 관계자는 양 국가에 수출중인 우리 수출업체의 피해를 최소하기 위해 협회 본부 차원에서 정부 유관부처와 긴밀한 대응체계를 갖추고 대응하겠다고 말했다.

우크라이나, 러시아 전쟁 발발로 인해 발생한 애로는 협회 애로접수 홈페이지나 광주전남본부로 전화로 제출하면 된다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr