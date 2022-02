메타버스 캠퍼스 시대…고대 중앙광장·순천향대 벛꽃길 구현

메타버스 캠퍼스 28일 개교

[아시아경제 차민영 기자] 고려대학교 중앙광장과 순천향대학교 벛꽃 가로수길이 확장가상세계(메타버스) 캠퍼스에 조성된다.

SK텔레콤은 고려대학교, 순천향대학교와 협력해 메타버스 플랫폼 '이프랜드'에 각 학교의 상징적인 장소, 건물 등을 구현한 '이프랜드 메타버스 캠퍼스'를 오는 28일 오전 9시부터 선보인다고 25일 밝혔다.

이프랜드 메타버스 캠퍼스는 오프라인 속 대학 캠퍼스를 메타버스 공간에 그대로 구현한 곳으로 각 대학의 로고, 대표 건물, 상징물들을 메타버스 공간 내에 생생하게 구현할 수 있다.

먼저 고려대학교, 순천향대학교와 협력해 이프랜드 메타버스 캠퍼스를 시범적으로 선보인다. 고려대학교의 메타버스 캠퍼스는 ▲학교 정문 ▲중앙광장 ▲본관 ▲호상(호랑이 동상) ▲SK미래관 ▲대강당 등을 포함해 제작됐다. 순천향대학교의 메타버스 캠퍼스는 ▲벚꽃 가로수길 ▲향설동문 ▲교육과학관 ▲피닉스광장 등으로 구성됐다.

이프랜드 메타버스 캠퍼스는 기존 이프랜드의 다른 랜드(공간) 대비 약 5배 넓은 규모로 365일 24시간 운영되는 상설 공간이다. 실시간 영상 송출 기능 등을 통해 각 학교의 학생, 교수, 임직원들은 누구나 쉽게 강의, 조별 과제, 대학 축제, 입학-졸업식 등 다양한 학사 일정에 메타버스 캠퍼스를 활용할 수 있다.

고려대학교와 순천향대학교는 첫 번째 공식 행사로 이번 달 입학식을 이프랜드 메타버스 캠퍼스에서 진행한다. 순천향대학교는 오는 28일 전체 신입생 약 2500명을 대상으로 입학식을 진행한다. 고려대학교 역시 오는 28일 공과대학 학과별로 입학식을 진행할 계획이다.

SK텔레콤은 3월 중 메타버스 캠퍼스 내 강의실 공간을 추가로 업데이트해 메타버스 캠퍼스 내에서 다양한 강의가 진행될 수 있도록 제공할 계획이다. 또한 이프랜드 UI(유저 인터페이스)를 개편해 상설 커뮤니티를 선보일 방침이다.

양맹석 SK텔레콤 메타버스CO장은 “이프랜드 메타버스 캠퍼스를 통해 대학생들이 시공간 제약 없이 친구들을 만나고, 강의도 듣고, 대학 생활을 특별하게 보내기를 바란다”며 “이프랜드는 향후 캠퍼스를 넘어 댄스, 엔터테인먼트 등 다양한 카테고리의 상설 랜드까지 확대해 MZ세대들의 새로운 소통의 장이 될 것”이라고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr