"새로운 정황 또 나왔다"… 여야 막판까지 끝장 네거티브전

與 "尹 삼부토건, 호형호제 조시연씨 입에서"

野 "李 대장동, 실무책임자 문서 입수"

[아시아경제 박준이 기자, 권현지 기자] 대선을 10여일 앞두고 여야가 추가의혹을 제기하면서 유세 막판 혼돈 양상이 짙어지고 있다. 여당에선 윤석열 국민의힘 대선후보의 ‘삼부토건’ 의혹을, 야당에선 이재명 더불어민주당 대선후보와 관련한 ‘대장동 개발 이익 특혜’ 의혹과 관련한 증거 및 정황을 꺼내 들며 정면 공격에 나섰다.

윤호중 민주당 원내대표는 25일 열린 당 중앙선거대책위원회 공개회의에서 "수상한 땅과 돈의 흐름 끝에는 특수부 검사 윤석열이 있다"면서 윤 후보가 검사 시절 건설업체인 삼부토건을 ‘봐주기 수사’를 했다는 의혹을 제기했다.

윤 원내대표는 "삼부토건 비리를 봐줬단 의혹이 윤 후보와 호형호제하는 사이인 조시연씨 입에서 나왔다"며 관련 보도를 언급했다. 그는 "삼부토건은 2005년, 2013년에도 검찰수사를 받았지만 한 번은 불기소, 한 번은 불구속 기소라는 솜방망이 처분을 받았다"면서 "건설업자와 스폰서 검사라니 영화 ‘부당거래’의 실사판을 보는 것 같다"고 꼬집었다. 이어 "이들에게 윤 후보는 검사가 아닌 비리를 사라지게 하는 마술사"라고 덧붙였다.

또 윤 후보의 배우자 김건희씨 관련 주가조작 사건에 대한 수사도 진척이 없다고 불만을 제기했다. 윤 원내대표는 "김씨가 도이치모터스 주가조작에 가담해 최소 9억원 부당이익을 얻었고 다른 주가조작에 관여한 정황도 나타났다"면서 "장모도 불법대출이나 개발비리 등이 있는데 이런 후보가 부동산 시장 선진화, 공정을 말할 수 있는지 의문"이라고 말했다.

국민의힘은 같은 날 대장동 의혹을 추가로 제기했다. 원희룡 국민의힘 선거대책본부 정책본부장은 이날 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 "대장동 개발의 핵심 실무책임자였던 정민용 전 기획팀장의 대장동 문서 보따리를 입수해 분석하고 있다"고 맞섰다. 해당 자료 안에는 정 전 팀장의 명함, 영수증 등과 2014년에서 2018년까지 대장동 개발사업과 관련된 보고서, 결재 문서, 이 후보(당시 성남시장)가 직접 결재했던 문서와 자필 메모 등이 포함돼 있었다고 설명했다. 원 본부장은 고속도로 옆 배수구에 버려진 문건을 익명의 제보자를 통해 입수했다고 설명했다. 그간 국민의힘에서 제기했던 대장동 의혹을 뒷받침할 근거 자료를 발견했다는 것이다.

원 본부장은 정 전 팀장이 이 후보에게 결재를 받았다는 보고서 내용을 분석했다며 대장동 사업 관계자들에게 약 2700가구의 용적률 특혜를 줬다고 주장했다. 그는 "결합 개발사업이 아닌 명칭을 대장동 아파트 사업으로 분리해 용적률을 대장동 아파트에 다 몰아줬다"며 "원래 사업을 모두 취소하고 용적률을 세워야 하지만 이 후보는 편법을 넘어 불법 결재를 한 것"이라고 설명했다. 그러면서 "이로 인해 5억원짜리 아파트 2700세대가 용적률이 추가로 주어졌기 때문에 1조3500억원의 매출이 이뤄지게 됐다"며 "화천대유는 이 결재로 인해 돈벼락에 올라가게 된 것"이라고 주장했다.

또 이 후보가 대장동 공영 개발을 추진하며 취득한 배당이익 1822억원을 임대아파트가 아닌 현금으로 활용하기로 결정했다는 내용을 입수했다고도 밝혔다. 원 본부장은 "당시 성남시장은 임대 아파트를 포기하고 시장 마음대로 쓸 수 있는 현금 1822억원을 받고 2018년 선거를 앞두고 시민배당으로 뿌리려고 했다"고 했다.

그 밖에도 ‘2761억원을 환수했다’는 이 후보의 주장을 반박하기도 했다. 그는 "이 후보는 2018년 선거 때 1공단 공원 사업으로 2761억원을 환수했다고 홍보했지만 421억원이 빈다"며 "근거 없는 자기만 아는 숫자를 주장하고 있다"고 지적했다.

선거를 앞두고 진실 공방이 계속되는 현상에 대해 최창렬 용인대 교수는 "선거 구조 자체가 네거티브가 심화되는 방향으로 진행돼 점점 수위가 높아지는 것"이라면서 "특별한 공약 위주의 경쟁이 이뤄지지 않아 유권자들 피로감이 클 것"이라고 분석했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr권현지 기자 hjk@asiae.co.kr