정읍시, 무료 공공와이파이 설치…통신복지 실현 ‘앞장’

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시가 시민의 통신비 절감과 정보 접근성 확대를 위해 무료 공공와이파이를 대폭 확충, 통신복지 실현에 앞장서고 있다.

시는 지난 2018년부터 관공서와 복지시설, 문화·관광시설, 교통시설 등 다중이용시설에 공공와이파이 설치를 시작, 현재까지 총 126개소에 무선인터넷 AP 360대를 설치·운영하고 있다고 25일 밝혔다.

올해 상반기에는 6000만원 예산을 확보하고 오는 5월까지 시민이 자주 이용하는 샘골다리~죽림교 구간과 달하다리~공감플러스센터 구간, 종합경기장 내 테니스장과 족구장 등에 무선AP 15대를 설치할 계획이다.

하반기에는 과기부에서 추진 중인 무선 인프라 구축사업에 응모해 정읍매립장체육공원(야구장) 등 약 10개소에 무선AP를 추가 설치할 계획이다.

공공와이파이 구축사업은 코로나19 이후 중요해진 비대면 서비스의 활성화와 디지털 소통의 한 축이 되고 있다.

무료로 다양한 정보를 공유함으로써 통신비 절감 효과도 있어 시민은 물론 많은 관광객에게 크게 호평을 받고 있다.

시 관계자는 “앞으로도 수요 조사를 통해 서비스 지역을 더욱 확대해 더 많은 시민과 정읍을 찾는 방문객들이 정보통신 편의성을 제공받을 수 있도록 스마트디지털 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr