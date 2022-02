산업부, 급변하는 통상환경 대응…학계와 'FTA 전략포럼' 출범

[아시아경제 세종=이동우 기자] 산업통상자원부가 급변하는 국제 통상환경에 대응하기 위해 학계 전문가들과 머리를 맞댄다.

산업부는 25일 국제통상학회와 공동으로 'FTA 전략포럼'을 출범했다고 밝혔다. 글로벌 공급망, 기술경쟁 등 산업정책, 경제안보, 지정학적 전략 측면까지 연계한 맞춤형 대응의 필요성이 커지면서 자유무역협정(FTA)의 새로운 전략 모색이 필요하다는 판단에서다.

최근 보호무역주의 확산과 미·중 패권경쟁 심화, 디지털·그린경제 전환 등 급변하는 글로벌 통상환경으로 FTA 역시 기존 관세철폐를 통한 시장개방 중심에서 디지털 통상 규범, 공급망 안보를 포괄하는 대외정책 플랫폼으로 진화하고 있다.

특히 FTA의 형태가 지역별 블록화를 확대하는 메가 FTA뿐만 아니라, 인태경제프레임워크(IPEF), 무역기술위원회(TTC), 디지털경제동반자협정(DEPA)과 같은 분야별 협정 등 다양하게 나타나고 있는 실정이다.

이날 1차 포럼에서는 이 같은 변화에 대응하기 위해 FTA의 경제적 효과를 분석하고, 기존 상품 시장개방 영향과 공급망, 경제안보 등 비즈니스 현실을 적극 반영하는 방안을 논의한다.

참석자는 전윤종 산업부 통상교섭실장과 이시욱 국제통상학회장, 김영귀·정철(KIEP), 서정민(숭실대), 성한경(시립대), 송백훈(동국대), 왕윤종(동덕여대), 장용준(경희대), 조미진(명지대) 교수 등 학계 전문가들이 참석한다.

산업부는 "올해 FTA 전략포럼을 5~6차례 개최해 다양한 전문가와 폭넓게 소통하고 국제 통상환경 변화 동향을 모니터링을 통해 FTA의 신전략을 지속 점검해나갈 계획이다"고 말했다.

