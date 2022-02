LG생활건강, ‘실크테라피 3D 볼류마이징 에센스’ 선봬

[아시아경제 문혜원 기자] ??LG생활건강은 ‘3D 볼류마이징 에센스’를 출시했다고 25일 밝혔다.

실크테라피 3D볼류마이징 에센스는 외부 자극으로 인해 손상된 모발에 영양을 공급함과 동시에 힘없이 꺼지는 모발의 볼륨을 살려주는 3D 볼륨 개선 제품으로, 48시간 지속되는 컬링 및 볼륨 개선 효과를 선사하는 것이 특징이다.

이 제품은 실크 단백질, 화이트 트러플, 판테놀 등의 성분을 배합한 판테놀 컬 부스터TM 포뮬러가 손상 모발의 큐티클 개선을 도와주고 풍부한 영양과 수분감을 전달해 모발을 탄력 있고 부드럽게 정돈해 준다.

특히 깊은 보습감이 느껴지면서도 끈적임 없는 제형은 뭉침 없이 빠르게 흡수돼 부드럽게 마무리되면서 볼륨감을 살리는 것이 특징이다. 옆머리, 정수리, 뒷머리 모발 볼륨 개선을 포함한 13가지 임상 시험을 통해 제품력 또한 입증받았다. 또한 섬세하고 순수한 화이트 플로럴 향을 담아 품격 있고 감각적인 향수를 뿌린 듯한 잔향이 은은하게 남는다.

