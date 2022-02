이준익·황동혁, 영화감독이 뽑은 올해의 감독상

제20회 디렉터스컷 어워즈

한국영화감독조합(DGK) 주최

[아시아경제 이이슬 기자] 이준익·황동혁이 영화감독이 뽑은 올해 최고의 감독상을 차지했다.

24일 개최된 제20회 디렉터스컷 어워즈에서 이준익 감독이 영화 '자산어보'로 올해의 감독상을 받았다. 온라인동영상서비스(OTT) 부문에서는 '오징어게임'을 연출한 황동혁 감독이 호명됐다. 황 감독은 올해의 각본상도 차지했다.

배우 이병헌이 영화 '남산의 부장들'(감독 우민호)로 올해의 남자배우상을, 전종서가 영화 '콜'(감독 이충현)로 올해의 여자배우상을 각각 받았다.

올해의 새로운 남자배우상에는 영화 '반도'(감독 연상호), 넷플릭스 'D.P.'에서 활약한 구교환이 호명됐고, 강말금이 영화 '찬실이는 복도 많지'(감독 김초희)로 올해의 새로운 여자배우상을 차지했다.

올해의 각본상은 영화 '자산어보'의 김세겸 작가에게 돌아갔고, 올해의 비전상은 영화 '찬실이는 복도 많지'의 김초희 감독·영화 '남매의 여름밤' 윤단비 감독이 차지했다.

영화 '소리도 없이'의 홍의정 감독이 올해의 신인 감독상을 받았고, 특별한 친구상은 영화 '모가디슈' 류승완 감독이 수상했다. 올해의 국제영화감독상은 영화 '듄'을 연출한 드니 빌뇌브 감독이 받았으며, 공로상은 이현승 감독에게 돌아갔다.

한국영화감독조합(DGK)과 주최하는 디렉터스컷 어워즈는 1998년 '젊은 영화감독 모임 디렉터스컷'이 주최한 제1회 시상식을 2017년 DGK 주최 행사로 변모해 2019년까지 총 19번의 행사를 해왔다.

팬데믹으로 치러지지 못한 2020년과 2021년 개봉작들을 통합하여 후보 선정했다. DGK 측은 "극장용 장편 영화뿐 아니라 OTT 환경에 적응하며 많은 시리즈물을 연출하고 있는 것을 고려해 '시리즈 부문'을 신설했다"고 밝혔다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr