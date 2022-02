대러제재 강도 높인 日…반도체 수출규제 꺼냈다

[아시아경제 조현의 기자] 일본 정부가 25일 우크라이나를 침공한 러시아에 대해 한층 강도를 높인 추가 제재를 내놨다. 첫 제재 방안을 발표한 지 이틀 만이다.

기시다 후미오 일본 총리는 이날 주요 7개국(G7) 정상 화상회의 후 기자회견을 열고 "러시아의 우크라이나 침공은 국제법의 근간을 흔드는 행위"라며 "결코 용납할 수 없다"고 목소리를 높였다.

이날 공개된 추가 제재는 △반도체를 비롯한 범용 물품의 수출 규제 △러시아 금융기관 대상 자산 동결 △러시아 개인·단체에 대한 비자 발급 정지를 골자로 한다.

기시다 총리는 "이번 침공은 일방적이고 폭력적인 현상 변경 시도"라며 "G7을 비롯한 국제사회와 긴밀히 공조해 러시아군의 즉각적인 철수와 국제법 준수를 강력히 촉구하겠다”고 밝혔다.

일본은 지난 23일 러시아 국채의 일본 내 발행·유통 금지, 우크라이나 동부 친러시아 지역의 분리주의 세력 관계자에 대한 제제 등을 발표했지만 실효성이 떨어진다는 지적을 받았다.

기시다 총리는 당시 "사태가 악화하면 국제사회와 연계해 추가 제재를 하겠다"고 말했다.

