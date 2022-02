◆국장급 승진

▶2030부산세계박람회유치위원회 사무처기획본부장 윤성혁 ▶대한무역투자진흥공사 방산물자교역지원센터장 정석진

◆부이사관 승진

▶에너지전환정책과장 김진 ▶자유무역협정정책기획과장 김호철 ▶산업기술정책과장 이종석 ▶산업통상자원부 최우혁

세종=이준형 기자 gilson@asiae.co.kr