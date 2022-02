러, 체르노빌 점령 방사능 누출 우려에...IAEA "원전 피해없어"(종합)

키예프로 들어가는 관문 위치...러, 격전 끝 점령

IAEA "시설손상, 누출피해는 없어...군사행동 자제요청"

[아시아경제 이현우 기자] 러시아군이 1986년 폭발사고가 일어났던 체르노빌 원전을 점령한 것으로 알려지면서 방사능 누출 우려가 커지고 있다. 국제원자력기구(IAEA)는 아직 시설손상이나 누출 피해는 없는 것으로 파악됐다며 군사행동을 최대한 자제해달라고 요청했다.

24일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 이날 우크라이나 대통령실은 러시아군과 교전 끝에 체르노빌 원전 시설 통제권을 잃었다고 밝혔다. 대통령실은 "러시아군의 완전한 무차별 공격 뒤에 원전이 안전하다고 말하긴 어렵다"면서 "이는 현재 유럽에 대한 가장 심각한 문제 가운데 하나"라고 우려했다.

미하일로 포돌랴크 대통령실 고문은 AP에 원전 원자로와 방호벽, 폐기물 저장소의 안전 상태를 확인할 수 없다고 밝혔다. AP통신은 체르노빌 원전에 정통한 소식통의 말을 인용해 "방사능 폐기물 저장소가 러시아의 포격에 맞았고, 방사선 수치가 올라가고 있다"고 전했지만, 방사선 수치 증가가 즉각 확인되지는 않았다고 보도했다.

러시아군이 자국 병사들의 방사능 노출 위험에도 이곳을 전투 끝에 점령한 이유는 키예프로의 진격 속도를 높이기 위한 것으로 추정된다. 체르노빌 원전은 벨라루스와의 국경에서 남쪽으로 16km, 우크라이나 수도 키예프에서 북쪽으로 약 130km 떨어져 있는 곳으로 키예프까지 진격하기 위한 최단거리상에 위치해있다. 러시아측은 아직 체르노빌 점령과 관련한 입장은 표명치 않고 있는 것으로 알려졌다.

해당 소식에 국제원자력기구(IAEA)는 이날 성명을 내고 원전 인근에서의 교전에 심각한 우려를 표명하고, 군사 행동을 최대한 자제해 달라고 호소했다. 라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 "현재까지 보고된 사상자나 시설 손상은 없다. 우크라이나 규제당국은 인명피해나 사고가 없고 연락이 닿고있다고 밝혔다"며 "방해받지 않는 핵시설의 안전한 운영이 매우 중요하다. 군사활동을 자제해야한다"고 강조했다.

한편 체르노빌은 지난 1986년 4월26일 폭발사고가 발생했던 참사현장으로 폭발 후 방출된 다량의 방사성 물질로 인해 여전히 반경 30km 이내에는 민간인 출입이 통제되고 있는 지역이다. 방사성 물질에 노출돼 암에 걸려 숨진 사람들을 포함하면 재난 사망자가 11만5000여명 정도로 추산되고 있다.

