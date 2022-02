속보[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국 뉴욕증시의 주요 3대 지수가 24일(현지시간) 일제히 상승 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.28% 올라 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 1.49%, 기술주 중심의 나스닥 지수는 3.34% 상승해 장을 마감했다.

러시아의 우크라이나 침공 소식에 급락했던 증시는 오후 들어 낙폭을 줄이다 상승세로 돌아서는 반전을 나타냈다. 오전 한때 연중 최고치 수준으로 치솟았던 월가의 ‘공포지수’ 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 30선 아래로 떨어졌다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr