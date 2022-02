생방송 중 폭발음에… '방탄조끼' 꺼내입은 CNN 우크라 특파원

[아시아경제 나예은 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 동부 지역에서 군사작전 개시를 선언한 가운데, 우크라이나에서 현지 상황을 보도하던 외신 기자가 폭발음 소리에 급히 보호복을 챙겨 입는 모습이 생방송으로 송출됐다.

24일(현지 시각) CNN 소속 우크라이나 특파원 매튜 챈스는 이날 새벽 우크라이나 수도 키예프에서 러시아의 침공이 임박했다는 상황을 생중계하고 있었다. 그러던 중 멀리서 생생한 폭발음이 들려왔고 매튜는 "오우"하는 짧은 외침과 함께 몸을 웅크렸다.

이어 그는 자세를 낮춘 상태로 급히 보호복과 모자를 전달받았고 리포팅은 중단됐다. 앵커는 심각한 표정으로 폭발음이 들려옴에 따른 상황임을 시청자에게 설명했다.

다만 카메라는 매튜의 모습을 계속 촬영했고, 매튜도 "방금 내 뒤에서 폭발음이 들렸다. 몇 시간 전까지만 해도 우크라이나는 매우 조용했다. 이런 소리는 처음 듣는다"고 말했다.

방탄 장비들을 챙겨 입은 매튜는 다시 보도를 이어가며 "맨눈으로는 보이지 않아 정확히 무슨 일이 벌어지고 있는지 알 수 없다. 그러나 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 연설한 직후 이런 폭발음이 들린다는 건 놀랍다. 상상조차 못 했던 일이 벌어지고 있다"고 전했다.

한편 우크라이나군은 이날 오전 5시쯤 우크라이나 국경이 러시아-벨라루스 연합군으로부터 공격받았다고 발표했다. CNN은 수도 키예프를 포함한 7개 도시에서 지속적인 폭발음이 들리고 있다고 보도했으며 벨라루스 측에서 탱크와 장갑차 수십 대가 줄지어 국경을 넘는 모습을 포착하기도 했다.

현재 우크라이나는 러시아의 침공에 대비해 예비군을 징집했으며 비상사태를 선포, 최종 승인했다. 또 자기방어를 위한 민간인 총기 소지 및 사용을 허용하는 법안을 통과시켰다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr