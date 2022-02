정부, 우크라이나 침공에 "에너지 시장 상황 지속 점검"

[아시아경제 세종=이동우 기자] 정부는 24일 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 "최근 긴박하게 전개되고 있는 우크라이나 사태에 따른 국내외 에너지 시장 상황을 지속 점검하고 있다"고 밝혔다.

산업통상자원부는 이날 외교부와 공동으로 보도자료를 내고 "국민들과 기업의 안정적인 경제활동을 위해 최선의 노력을 다하고 있다"며 이같이 설명했다.

정부는 "우리나라는 현재 원유, 천연가스 등 에너지 부문에서 국내 수요를 충당할 수 있는 충분한 물량을 확보했다"면서 "앞으로도 안정적인 수급 상황을 유지해 나갈 것"이라고 강조했다.

또 "우리 정부는 국제사회의 대 러시아 제재조치가 국내 에너지 시장에 부정적인 영향을 미치지 않도록 미국을 비롯한 주요 우방국들과 공조 체계를 공고히 하고 있다"고 덧붙였다.

끝으로 "에너지 시장 안정을 위한 국제공조가 필요한 경우 국제에너지기구(IEA) 및 주요국들과 공동으로 적절히 대응해 나갈 것"이라고 말했다.

