반려견 버리고 도망간 매정한 주인…개는 쓰레기 가득 찬 집서 버텨

"세입자가 개 버리고 도망가" 집주인 제보

집 안은 오물 가득…"살아있는 게 신기"

건강 검사 받은 뒤 새 가족 찾아

[아시아경제 임주형 기자] 주인에게 버림 받은 개가 오물로 가득한 집에서 홀로 버텨야만 했던 사연이 전해져 누리꾼들의 공분을 사고 있다.

지난 19일 경기 성남에 위치한 유기견 보호소 '헬프셸터(helpshelter)'는 공식 인스타그램 계정을 통해 거제도의 한 유기견 사연을 공개했다.

사연을 전한 이는 거제도 한 아파트의 건물주인 A씨였다. A씨는 "내가 관리하는 건물의 세입자가 강아지를 두고 도망갔다"라며 "세입자 지인이 일주일에 한 번 정도 와서 사료와 물을 줬던 것 같은데, 살아있는 게 신기하다"며 헬프셸터에 제보한 것으로 알려졌다.

A씨는 강아지가 머물던 집을 찍은 사진도 공유했다. 사진을 보면, 거실에는 세입자가 버리고 간 것으로 보이는 이불, 옷가지 등 여러 물건이 마구잡이로 널려 있다.

집 안에는 강아지 배변 패드가 깔려 있었다. 그러나 오랜 시간 갈아주지 않아 오물이 넘쳐흘렀으며, 개의 배변으로 보이는 오물도 방바닥을 더럽히고 있는 상태였다.

거실, 부엌 등에는 개털이 흩날리거나 곰팡이가 폈다. 세입자가 집을 비우고 떠난 지 상당히 오랜 시간이 흘렀다는 뜻이다.

A씨는 개를 처음 발견한 당시 상황을 촬영한 영상도 공개했다. 영상 속 개는 오래 씻지 못해 몸이 더러워진 상태였으며, 바닥에 떨어진 음식을 주워 먹고 있었다.

사진과 영상을 본 누리꾼들은 분통을 터뜨렸다. "너무 안쓰럽다", "역시 인간이 가장 잔인한 듯", "어떻게 반려견을 저렇게 헌신짝처럼 버리고 갈 수 있나" 등 격앙된 반응이 나왔다.

A씨는 유기견을 발견한 뒤 임시 보호를 시작했고, 각종 검사와 미용을 시켜준 후 새 가족을 찾았다. 새 가족은 지난 21일 인스타그램을 통해 유기견에게 '토르'라는 이름을 지어줬다고 전한 것으로 알려졌다.

새 주인 측은 "거제도에서 서울까지 6시간 동안 멀미도 안 하고 착하게 왔다"라며 "새집에 와서도 천천히, 씩씩하게 적응 잘하고 있다"라고 개의 건강 상태를 설명했다.

누리꾼들은 "아무렇지도 않게 자신이 키우던 개를 버리고 간 원래 주인이 너무하다. 하지만 토르가 새 주인을 찾아서 정말 다행이다", "씩씩하게 적응한 걸 보니 다행이다", "오랫동안 고통받은 만큼 새 가족들과 행복하게 지냈으면 좋겠다." 등 응원하는 반응을 보였다.

