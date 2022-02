[부고] 김재성(코스콤 차세대시장시스템TF부 부서장)씨 모친상

▲김옥순씨 별세. 김판성, 김미정, 김재성(코스콤 차세대시장시스템TF부 부서장), 김지혜씨 모친상=24일. 국민건강보험 일산병원 장례식장 10호실(경기도 고양시 일산동구 일산로 100). 발인 26일 오전 6시. 031-900-0444

