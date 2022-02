[아시아경제 유현석 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 고려대학교 졸업생에게 격려와 축하 메시지를 전달할 예정이다.

24일 고려대에 따르면 오는 25일 오전 10시 고려대 인촌기념관에서 ‘고려대 제115회 학위수여식’을 개최한다.

정의선 회장은 학위수여식에서 영상을 통해 선배로서 졸업을 하는 후배들에게 격려와 축하 메시지를 전달할 예정이다.

한편 행사는 코로나19 감염예방과 확산방지를 위해 현장에는 최소한의 인원만 참석한다. 대신 줌과 유튜브 생중계 등을 이용해 대면과 비대면 방식으로 진행할 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr