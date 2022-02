[아시아경제 이혜영 기자] 한국무역협회는 24일 러시아와 우크라이나간 전쟁이 발발함에 따라 무역 업계 지원을 위해 ‘우크라이나 사태 긴급 대책반’을 가동한다고 밝혔다.

국제사회의 거듭된 경고에도 불구하고 전면전을 감행한 러시아에 대한 미국의 강력한 경제 대응이 예고된 가운데, 우리 정부도 대러시아 수출 통제에 나서며 제재에 동참한 상황이다.

이에 협회는 러시아·우크라이나와 교역하고 있는 우리 기업의 피해를 최소화하기 위해 긴급 대책반을 즉각 구성하고 운영에 돌입했다. 이번 사태와 관련해 어려움이 있거나 건의사항이 있는 경우 무역협회 홈페이지 또는 대표전화로 접수하면 된다.

