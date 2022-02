현대차, 다음달 24일 주총…정의선 회장 사내이사로 재선임

[아시아경제 유현석 기자] 현대차가 다음달 개최되는 정기 주주총회에서 정의선 회장을 사내이사로 재선임하기로 했다.

24일 완성차업계에 따르면 현대차는 다음 달 24일 정기 주주총회를 개최하기로 하고 연구개발본부장인 박정국 사장과 국내생산담당 이동석 부사장을 신규 사내이사로 선임하기로 했다. 또 임기 3년이 끝나는 정의선 회장을 사내이사로 재선임하기로 했다.

박 사장과 이 부사장은 각각 알버트 비어만 전 사장(연구개발본부장)과 하언태 전 사장(국내생산담당 겸 울산공장장)의 후임이다. 지난해 말 임원 인사에서 비어만 전 사장과 하 전 사장은 일선에서 물러났다. 이들의 업무를 박 사장과 이 부사장이 받았다.

현대차는 정 회장과 장재훈 사장, 하 전 사장의 3인 각자 대표이사 체제였다. 하지만 하 전 사장이 물러나면서 현재는 2인 각자 대표 체제다.

이와 함께 주주총회에서는 임기가 마무리된 사외이사 3명의 재선임 안건, 재무제표 승인, 이사 보수 한도 승인 등이 처리될 예정이다.

