유은혜 부총리 교원들 만나 "지나치게 불안해 할 필요 없어"

1학기 방역·학사운영방안 현장 의견 청취

"돌발상황 발생하더라도 차분히 대응해달라"

[아시아경제 한진주 기자] 유은혜 부총리 겸 교육부장관이 24일 새학기 학사운영·방역 상황을 논의하기 위해 현장 교원들과 만나 "오미크론 유행 상황은 코로나19의 풍토병으로 가는 초입단계라고 정부는 판단하고 있으며 지나치게 불안해 할 필요는 없다"고 말했다.

이번 간담회는 현장 교사들에게 오미크론 대응을 위한 '1학기 방역·학사운영방안'을 상세히 안내하고 현장 의견을 듣기 위해 마련됐다.

유 부총리는 교원들에게 "18세 이하 소아청소년이 전국 코로나 확진자의 25~30% 정도를 계속 차지하고 있고, 이 비율은 늘어날 수밖에 없는 상황"이라며 "학교 관계자 확진자가 다수 발생할 수 있는 상황이라는 것을 염두하고 어떤 돌발적인 상황이 발생하더라도 준비하고 계획한 대로 차분하게 대응해달라"고 말했다.

유 부총리는 "현재의 오미크론 상황이 안정되는 대로 학교가 맡는 여러 방역부담을 줄일 수 있도록 추진하겠다"며 "3월 첫 2주의 적응주간을 활용해 교육부가 발표한 여러 가지 정책의 현장 안착을 지원하고 현장 수용성이 높은 정책을 마련하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

교육부는 향후 오미크론 대응 대책반 회의와 교육부-시도교육청-교육지원청 간 오미크론 대응 비상·점검 지원단 등을 통해 현장 의견 청취와 내실 있는 학사운영 지원을 지속할 계획이다.

