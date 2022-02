삼성전자 또 해결사로…자가진단키트 업체 '스마트공장' 지원

수요 폭증한 코로나19 자가진단키트 생산력 향상 지원

마스크, 코로나19 진단키트, LDS 주사기 지원에 이어 4번째

가 코로나19 자가진단키트 생산 업체의 '스마트공장 구축'을 지원한다. 팬데믹 이후 마스크와 주사기 생산 업체를 지원하며 해결사 역할을 자처했던 삼성전자는 수요가 급증한 자가키트 생산성 향상을 위해 또 한번 나서기로 했다.

24일 삼성전자는 자가진단키트 생산 업체 '젠바디'에 삼성전자 스마트공장 구축 전문가 19명을 보내 생산성 향상을 위한 지원 활동을 시작했다고 밝혔다.

구체적으로 삼성전자는 ▲설비당 작업시간 단축을 통한 생산성 30% 향상 ▲생산라인 재배치와 재고관리 시스템 도입 등을 통해 효율적 물류 관리 ▲젠바디 협력회사의 금형·사출·인쇄 기술 지원 등을 실시할 예정이다.

삼성전자는 젠바디의 신공장 조기 안정화도 지원할 예정이다. 현재 건설 중인 신공장이 4월말 가동되면 젠바디의 전체 자가진단키트 생산량은 현재 주당 300만개에서 600만개로 2배 증가, 국내 자가진단키트 부족 해소에 기여할 것으로 기대된다고 삼성전자는 설명했다.

삼성전자는 자가진단키트 생산 업체인 '수젠텍'에도 제조 전문가를 파견해 물류·설비·공정 등 다양한 분야에 대한 스마트공장 구축을 지원할 계획이다.

삼성전자 스마트공장, 고비 때마다 '구원투수'

삼성전자는 코로나 19 사태 이후 방역 물품 부족 현상이 빚어질 때마다 스마트공장 구축 사업을 통해 관련 물품의 생산성을 큰 폭으로 끌어올렸다.

2020년 2월 마스크 대란 당시 삼성전자는 마스크 제조업체 4곳에 사내 전문가 50명을 긴급 투입했다. 금형 제작 지원과 신규설비 세팅, 필터 신규 공급처 연결 등 삼성전자의 생산과 원자재 공급 노하우를 접목했고 두 달 만에 4개사의 생산 능력은 51% 향상됐다.

같은해 5월에는 해외 수요가 폭증한 PCR 진단키트 제조 업체를 대상으로 스마트공장 구축이 진행됐다. 진단키트 업계는 통상 다품종 소량생산 체제로 운영돼 코로나19 확산으로 갑자기 늘어난 글로벌 수요를 감당하지 못하는 상황이었다. 삼성전자는 단기간에 생산성을 향상시킬 수 있도록 전문가를 급파해 각종 현장의 비효율을 개선하고 자동화 설비 구축을 지원했다. 이를 통해 진단키트 기업의 생산성은 70% 이상 상승했다.

백신 주사 잔량을 최소화 할 수 있는 최소잔여형(LDS) 주사기 생산 기업인 '풍림파마텍'에도 스마트공장 구축 전문가 30명을 보냈다. 삼성전자 스마트공장팀은 풍림파마텍과 함께 통상 40일 정도가 소요되던 금형 제작을 단 4일만에 마치며 시제품 생산을 완료했다. 또 한달 만에 월 1000만대 이상을 생산할 수 있는 대량 생산 체제 구축에 성공했다.

당시 세계 각국에서 백신 확보전이 치열하게 전개되면서 LDS 주사기는 '협상 지렛대'로 떠올랐고 이를 계기로 백신 도입 협상이 급진전, 화이자 백신 조기 도입으로 이어졌다.

삼성전자는 2015년부터 중소·중견기업을 대상으로 제조 환경 개선 사업인 '스마트공장 구축 지원 사업'을 해왔다. 지난해까지 총 2819개사의 스마트공장 구축을 지원했다.

삼성전자는 "제조현장 혁신, 공장운영 시스템, 제조 자동화 등의 분야에서 총 200여명의 사내 전문가를 선발해 각 기업별 상황에 맞게 노하우를 전수하고 있다"며 "스마트공장 지원 사업은 전국 곳곳의 중소기업 대상으로 실시, 지역경제 활성화와 일자리 창출에 기여했다고 평가되고 있다"고 설명했다.

이어 "병상 부족으로 인한 생활치료센터 제공과 중증환자 전담치료병상 확보, 취약계층과 의료진 등을 위한 구호물품과 성금 총 300억원을 기부하는 등 코로나19로 인한 국가적 노력에 동참하고 있다"로 부연했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr