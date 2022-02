강원도, '벤처창업기업' 투자 생태계 지원

강원형 벤처펀드 256억 조성 · 창업 중심대학 398억 확보

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 올해 도 내 벤처창업기업의 자생적 역량 강화와 선순환 투자를 체계적으로 지원하는 '벤처창업기업 투자 생태계 지원 사업'을 추진한다.

24일 도에 따르면, 기업 맞춤형 전문가 컨설팅과 멘토링 지원을 통해 도 내 10개 기업을 대상으로 1개 사 최대 3회 현장 방문 솔루션을 제공할 계획이다.

5개 기업에는 기업 특성 및 전문가 컨설팅 결과를 통해 기업 분석과 기술사업화 전략 기획, IR 자료 작성 및 발표 코칭을 한다.

지역 펀드 운용사와 기업이 정기적으로 만나 투자 상담을 진행하는 '강원 투자 파트너스 데이'도 운영한다.

오는 4월 시작으로 6월과 9월, 12월 총 4회에 걸쳐 정기적인 투자 상담을 진행하고 투자사와 기업 간 1대 1 심층 투자상담을 받도록 할 예정이다.

기업이 IR 발표에 부담 없이 투자사 1~2개 사와 심층 면담해 투자 가능성을 높이고 자발적 참여와 잠재력 있는 우수 창업 기업을 발굴토록 한다.

지역 투자 생태계 활성화를 위한 강원 벤처포럼을 개최하고 도 내 기업 간 기술·투자 네트워크도 강화한다.

연 1회 이상 강원 벤처포럼을 개최해 강원 벤처창업 활성화와 투자 정책을 논의·발굴하고 기업 간 정보 교류와 기술·투자 네트워크를 구축토록 지원과 투자를 연계한다.

도 내 16개 창업 보육센터와 투자 실무자에 연 1회 투자와 기업 보육을 지원해 우수 기업을 투자사에 추천하도록 역량도 갖춘다.

성장 단계별(예비·초기·도약 패키지) 창업기업 사업화 자금 60억 원과 창업 프로그램 운영 및 전담조직 운영비 15억 원 등 매년 75억 원의 국비를 지원받는다.

또한, 매년 4억 6000만 원 내외 예산 지원으로 최대 5년 간 총 398억 원을 청년창업 육성과 창업 생태계 조성에 투자할 계획이다.

박광용 기업지원과장은 "지난해 조성한 '강원형 벤처펀드'와 올해 계획 중인 '강원 뉴딜 벤처펀드'에 더해 '강원권 창업 중심대학'이 선정돼 벤처창업 기업에 많은 지원과 투자가 이뤄지도록 하겠다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr