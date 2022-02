"세계가 책임 물을 것" 美바이든, 러 우크라 공격 규탄(상보)

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 조 바이든 미국 대통령은 23일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 동부 돈바스 지역에서 특별 군사작전을 실시한다고 선포하자 "세계가 러시아에 책임을 물을 것"이라고 강하게 규탄했다.

백악관에 따르면 바이든 대통령은 이날 별도의 성명을 통해 "오늘 밤 전 세계의 기도는 러시아군의 이유없는 부당한 공격을 받고 있는 우크라이나 국민들과 함께 할 것"이라며 "푸틴 대통령은 비극적인 인명 피해를 가져올 계획 적인 전쟁을 선택했다"고 밝혔다.

그는 "이번 침공이 가져올 인명 피해와 파괴는 러시아의 책임"이라며 "미국과 동맹, 파트너는 단결해 대응할 것"이라고 규탄했다.

바이든 대통령은 백악관에서 상황을 관찰하고 국가안보팀으로부터 관련 소식을 확인한 후 24일 오전 주요7개국(G7) 대표들과 회담할 것이라고 언급했다. 또한 미국, 동맹, 파트너가 우크라이나와 세계 평화, 안보를 해치는 러시아의 불필요한 침공에 대해 부과할 추가 제재를 발표할 것이라고 예고했다. 그는 강력하고 단합된 대응을 위해 북대서양조약기구(NATO)가 협력할 것이라고 덧붙였다.

