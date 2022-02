UNIST 대학원생 2명, 아산사회복지재단 장학생 선정

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] UNIST 대학원생 2명이 2022년 아산사회복지재단 의생명과학 분야 장학생으로 신규 선정됐다.

장학생은 강유진 생명과학과 대학원생과 정원우 바이오메디컬공학과 대학원생이다.

아산사회복지재단은 의생명과학 분야 미래인재 육성을 위해 2017년부터 관련 분야 대학원생을 선발해 지원하고 있다. 선발된 장학생은 최대 4년간 연 2000만원 규모의 장학금 지원을 받는다.

UNIST는 2017년부터 매년 신규 장학생을 배출하고 있다.

강유진 대학원생은 “스스로 연구에 적합한 사람이 맞는지 항상 의심하며 결과로 증명하기 위해 노력해왔다”며 “장학생 선정은 연구에 대해 더 큰 확신을 가지고 도전할 수 있는 동기가 될 것”이라고 말했다.

강유진 대학원생은 DNA가 응축된 구조인 크로마틴에서 일어나는 DNA 손상 복구에 관한 연구를 진행하고 있다.

DNA는 여러 원인으로 손상되는데 우리 몸은 이를 파악하고 복구하는 기능이 있다.

문제는 손상 복구가 제대로 이뤄지지 않을 때 암과 같은 치명적인 질병이 발생한다는 것이다. 연구진은 손상 복구 시스템의 작동 원리를 파악하는 데 집중하고 있다.

강유진 대학원생은 “DNA 커튼을 활용해 크로마틴 형성에 관여하는 단백질 결합 상호작용에 관해 밝혀내는 연구 성과를 거뒀고 실험의 성능을 높이는 새로운 플랫폼을 개발하기도 했다”며 “효율적이고 편리한 생체 분자 이미징 기술을 개발하고 이를 활용한 DNA 손상 복구 연구에 집중해나갈 계획”이라고 말했다.

