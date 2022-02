씨젠, 30분만에 코로나19 검사 가능 진단신약 개발

[아시아경제 이춘희 기자] 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 52,200 전일대비 800 등락률 +1.56% 거래량 671,690 전일가 51,400 2022.02.24 11:00 장중(20분지연) 관련기사 소공연, 소상공인 1300여곳에 소독·청소 지원…"민간 책임방역 일환"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목]"씨젠, 비코로나 제품 성장도 기대"…'적극 매수' 상향 close 이 30분만에 코로나19 감염 여부를 알아낼 수 있는 진단시약을 개발했다.

씨젠은 최근 'Allplex™ SARS-CoV-2 fast MDx Assay’에 대한 유럽 체외진단시약 인증(CE-IVD)을 받고 조만간 수출용 의료기기 등록 등 필요한 절차를 거쳐 제품을 출시할 계획이라고 24일 밝혔다.

이 제품은 씨젠의 코로나19 진단시약 중 검사 시간이 가장 짧다. 이를 통해 검사 용량은 대폭 확대됐고, 씨젠의 기술력을 활용해 정확성도 확보했다. 신속·대량·정확이라는 장점을 두루 갖춰 위드 코로나가 이뤄지면서 전문검사기관 외 공항, 학교, 사업장 등 상시 검사 필요 시설에서 '현장 검사'가 이뤄질 경우 이에 맞춘 공급이 가능할 것이란 전망이다.

씨젠은 신제품을 이용하면 대량의 검사가 동시에 진행되더라도 늦어도 1시간 안에 피검사자에게 결과 통보가 가능하다는 설명이다. 또한 씨젠의 자동화 검사 장비인 ‘AIOS’를 적용해 일일이 전문가의 손길을 거치지 않고 핵산 추출부터 유전자 증폭, 결과 분석에 이르는 모든 검사 과정이 원스톱으로 처리되어 현장 검사가 더욱 편리하게 진행될 수 있다.

씨젠은 가격 면에서도 신속항원검사 대비 경쟁력 있는 가격을 책정해 피검사자가 비용 부담 없이 언제나 필요한 검사를 받을 수 있도록 할 예정이다.

이호 씨젠 글로벌비즈니스총괄 사장은 “검사 시간을 대폭 단축시키면서 기존 RT-PCR과 유사한 수준의 정확도를 갖춘 이번 신제품이 현장 검사로 방역의 틀을 전환하는 촉매제가 될 것”이라며 “합리적인 가격으로 대규모 현장 검사가 필요한 곳을 중심으로 시장 공략에 나서, 누구나 일상에서 쉽고 빠르게 검사를 받을 수 있는 환경을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

