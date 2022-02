동국제강, 초등학교 입학 임직원 자녀 응원선물 전달

보조가방, 문구류 세트 등 138명 지급

장세욱 부회장 응원 메시지 전달

[아시아경제 문채석 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 15,850 전일대비 150 등락률 -0.94% 거래량 353,049 전일가 16,000 2022.02.24 10:59 장중(20분지연) 관련기사 동국제강이 해냈다…전량수입 '클래드 후판' 상업화동국제강, 하반기 멕시코 제2공장 가동…북미 가전시장 공략동국제강 송원문화재단, 19기 송원장학생 장학증서 수여 close 이 초등학교에 입학하는 임직원 자녀 138명에게 응원 선물을 전했다고 24일 밝혔다. 장세욱 부회장의 응원 메시지도 함께 전달했다.

동국제강은 사내 '자녀 입학 돌봄 휴가'와 연계해 깜짝 이벤트 차원에서 임직원 자녀들에게 선물을 줬다고 전했다. 동국제강은 초등학교 입학 자녀를 둔 임직원이 자녀와 함께 등교할 수 있도록 자녀 1명당 최소 2일에서 최대 5일의 휴가를 보장하고 있다.

올해는 장기화된 코로나19의 영향으로 외부 활동이 제한적이었던 임직원 자녀들을 위해 응원 선물을 함께 준비한 것이다. 선물 박스에 보조가방, 문구류 세트, 장세욱 부회장의 축하 메시지 등을 담았다. 장 부회장은 임직원 자녀들의 초등학교 입학을 축하하며 "새로운 시작과 만남 속에서 즐거운 학교 생활을 해나갈 수 있길 응원한다"고 말했다.

동국제강은 가족 초청 공장 견학, 수험생 자녀 선물, 팀장 리프레시 휴가 등으로 일과 가정의 양립에 노력한 점을 인정받아 2020년 '가족친화기업 인증'을 획득했다.

