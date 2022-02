쉘코리아 신임 대표이사에 주영규 부사장

"울산 부유식 해상 프로젝트

'문무바람' 합작법인 대표 겸임"

[아시아경제 문채석 기자] 글로벌 에너지 기업 쉘코리아는 주영규 부사장을 신임 대표이사 사장으로 승진 선임한다고 24일 밝혔다. 공식 임기는 오는 28일부터다.

주 신임 사장은 쉘이 주주사로 참여하고 있는 울산 부유식 해상풍력 프로젝트 문무바람을 초기 개발 단계부터 진두지휘해왔으며, 지난해 9월 설립된 합작법인 문무바람㈜ 대표이사로 선임된 바 있다. 쉘코리아와 문무바람 대표직을 겸임할 예정이다.

2002년 쉘코리아에 입사한 주 신임 사장은 지난 20년 동안 액화천연가스(LNG) 마케팅, 신사업 개발 및 전략 기획 등 에너지 시장 전반에 걸쳐 다양한 업무를 두루 맡아왔다. 쉘코리아 관계자는 "주 신임 사장은 문무바람 대표이사 임명 전 구매팀에서 국내 조선소 및 배터리 업체 전략 소싱을 맡아 이끌어왔다"며 "한국 조선소 안전 분야 표준화 프로젝트를 주도해 안전 문화 향상에 기여한 바 있다"고 설명했다.

주 신임 사장은 "에너지 전환이라는 세계적 흐름에 발맞춰 한국도 탄소중립을 향하는 중요한 과도기에 들어서 있다"며 "한국 에너지 산업에서의 경험과 네트워크를 백분 활용해 여러 한국 기업들과 협업해 탄소중립 목표 달성에 기여하고, 이를 통해 쉘도 함께 성장해나갈 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

2002년 쉘코리아에 합류 전 주 신임사장은 삼성물산에서 근무했으며, 1993년 서울대학교 경영학 학사를 취득했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr