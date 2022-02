지난해 말 은행 연체율 0.21%…역대 최저

[아시아경제 송화정 기자] 지난해 말 국내은행의 원화대출 연체율이 0.21%로 역대 최저 수준으로 떨어졌다.

24일 금융감독원에 따르면 지난해 12월말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.21%로 전월말(0.25%) 대비 0.04%포인트 하락했다. 전년 동월말 대비로는 0.06%포인트 떨어졌다.

지난해 12월 중 신규연체 발생액은 9000억원으로 전월과 유사하며 연체채권 정리규모는 1조7000억원으로 전월(7000억원) 대비 증가했다.

부문별로 보면 기업대출 연체율은 0.26%로 전월말(0.31%) 대비 0.05%포인트 하락했다. 대기업대출 연체율은 0.24%로 전월말과 유사한 수준을 보였다. 중소기업대출 연체율은 0.27%로 전월말 대비 0.06%포인트 하락했고 중소법인 연체율은 0.36%로 0.08%포인트, 개인사업자대출 연체율은 0.16%로 0.04%포인트 각각 떨어졌다.

가계대출 연체율은 0.16%로 전월말 대비 0.03%포인트 하락했다. 주택담보대출 연체율은 0.10%로 0.01%포인트, 주택담보대출을 제외한 가계대출(신용대출 등)의 연체율은 0.29%로 0.07%포인트 각각 하락했다.

