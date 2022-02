GC녹십자, 네이버 브랜드스토어 전환 기념 이벤트 진행

이달 27일까지 전 상품 최대 64% 할인

[아시아경제 이관주 기자] GC녹십자는 오는 27일까지 '네이버 브랜드스토어 전환 기념 이벤트'를 진행한다고 24일 밝혔다. 브랜드스토어는 네이버에서 쇼핑 상위 0.1% 브랜드를 선별해 공식 인증한 플랫폼이다.

이벤트 기간 동안 소비자는 브랜드스토어에서 최대 64% 할인된 가격의 제품들을 만나볼 수 있다. 또 구매자에 한해 N포인트 페이백 최대 15% 추가 적립 혜택을 제공하고, 추첨을 통해 ‘스타벅스 카페 아메리카노’ 등 다양한 경품이 지급될 예정이다. 이벤트 당첨 여부는 3월 7일 문자를 통해 개별 통보된다.

GC녹십자 관계자는 “GC녹십자 브랜드스토어에서 온 가족의 건강을 위한 다양한 제품을 구매하고 경품까지 받아 가는 혜택을 누리시길 바란다”고 전했다.

한편 GC녹십자는 브랜드스토어를 통해 ‘포스트바이오틱스’를 비롯한 ‘건강한가’, ‘올게인’, ‘노발락’ 등 다양한 브랜드를 선보이고 있다.

