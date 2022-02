산업부, ‘러시아 데스크’ 본격 가동…우크라 사태 긴급점검

[아시아경제 세종=이준형 기자] 정부가 우크라이나 사태에 따른 국내 기업의 피해를 최소화하기 위해 ‘러시아 데스크’를 본격 가동한다.

산업통상자원부는 여한구 통상교섭본부장이 24일 러시아 데스크를 방문해 대응 현황과 향후 계획을 긴급 점검했다고 밝혔다. 산업부는 전날 미국의 대(對)러시아 수출통제에 대비해 전략물자관리원에 러시아 데스크를 신설했다.

러시아 데스크는 일종의 수출기업 전담 상담창구다. 국내 기업의 수출 및 투자 관련 불확실성을 최소화하기 위해 미국의 수출통제 품목과 절차를 파악해 업계에 공유하고 우크라이나 사태에 따른 기업 애로사항을 상시 접수한다. 전담 직원 4명이 수출통제 정보 제공, 기업 상담, 법제 분석 등을 통해 수출기업을 밀착 지원한다.

여 본부장은 “우크라이나를 둘러싼 군사적 긴장이 고조되며 상황이 급박히 전개돼 우리 기업을 위한 적시의 정보 제공, 상담 등 선제적 전담지원 서비스가 중요해졌다”면서 “산업부가 운영 중인 우크라이나 사태 대비 실물경제 대응체계와 연계해 우리 기업의 불안을 해소하고 문제 해결, 지원책 마련에 총력을 다하겠다”고 말했다.

세종=이준형 기자 gilson@asiae.co.kr