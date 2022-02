일동후디스, ‘하이뮨 프로틴 밸런스' 출시 2주년 기념 축하 이벤트

[아시아경제 송승윤 기자] 일동후디스는 단백질 보충제 ‘하이뮨 프로틴 밸런스’ 출시 2주년 기념 축하 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

산양유 단백을 함유한 국내 유일 단백질 보충제인 하이뮨은 차별화한 제품력으로 지난해 매출액 1000억을 돌파하는 등 청소년부터 장년층까지 많은 소비자를 사로잡았다.

하이뮨은 출시 2주년을 기념해 다음달 6일까지 축하 이벤트를 진행한다. 참여 방법은 일동후디스 하이뮨 공식 인스타그램 계정을 팔로우하고, 해당 게시물에 ‘좋아요’를 누른 후 댓글로 축하 메시지를 남기면 된다. 친구와 함께 참여하면 당첨 확률을 2배 높일 수 있다.

이벤트 참가자에겐 추첨을 통해 ▲하이뮨 프로틴 밸런스 앤바디 스틱+보틀(20명), ▲하이뮨 프로틴 밸런스 음료 16입(20명), ▲하이뮨 프로틴 밸런스 스틱 선물세트(20명)를 증정한다.

일동후디스 관계자는 “고객들의 성원이 있었기에 하이뮨이 2년 만에 1위로 성장할 수 있었다”며 “앞으로도 하이뮨은 국민건강을 위해 지속적인 연구와 다양한 제품 개발을 위해 노력하겠다”고 말했다.

