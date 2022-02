푸본현대생명, 전략회의 개최 "효율 기반 지속성장 추진"

[아시아경제 이창환 기자] 푸본현대생명은 '2022년 전략회의'를 개최하고 효율 기반의 지속성장을 추진하기로 결정했다고 24일 밝혔다.

전략회의에서는 중장기적으로 보장성 상품 확대를 위한 법인보험대리점(GA) 영업 지원 등 영업 채널과 상품의 밸런스를 강조했다. 신규 상품, 신규 채널, 신규 시스템 개발에 대한 과감한 도전도 주문했다.

올해는 디지털 확대, 브랜드 경쟁력 강화, 규제 변화에 따른 대응으로 지속성장을 이어가겠다는 계획이다.

지속성장을 위해, 법인 영업과 방카슈랑스(BA) 채널에서 성장을 견인하고, 설계사(FP) 채널과 GA 채널에서는 영업경쟁력을 강화하는 한편, 텔레마케팅(TM) 채널에서는 생산성 향상에 중점을 둔다는 계획이다.

고객서비스와 영업지원 부분에서는 비대면, 모바일 서비스를 확대하는 등 프로세스 혁신을 통해 업무의 효율성을 높이고, 데이터 분석으로 세일즈 리스크를 관리한다는 방침이다.

새 국제회계기준(IFRS17) 도입과 신지급여력제도(K-ICS)의 전환을 차질없이 마무리하고 규제 변화에 따른 철저한 대응도 다짐했다.

이재원 푸본현대생명 사장은 “보험업계는 IFRS17 및 K-ICS 도입에 따른 재무건전성 규제 강화, 디지털 확대 등 보험산업의 패러다임 변화가 요구되고 있다”며 “변화를 위한 새로운 사업에 과감하고 도전적으로 대응해 달라”고 당부했다.

