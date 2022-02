경북 안동시, 안전한 밤거리 만든다 … 야간 통행환경 조성사업

노후 가로등 정비 올해 4억5000만원 투입



3억원 들여 읍면동 취약지역 보안등 설치

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 안동시는 안전한 밤거리 통행환경 조성을 위해 도심 노후 가로등 정비와 취약지역 보안등 설치 사업을 한다.

시는 도시 미관을 저해하고 조명 효율이 떨어진 노후 가로등을 고효율 LED등으로 정비하는 사업을 매년 시행해오고 있다. 지난해까지 가로등 94%인 8500여개를 정비했다.

올해는 4억 5000만원을 투입해 서동문로를 비롯한 도심 내 노후 가로등을 정비할 예정이다.

또 보안등이 없어 야간 통행에 불편함을 겪고 있는 읍면동 취약지역에 3억원의 예산으로 보안등 300개를 신규 설치할 계획이다.

안동시는 가로등 고장 등 불편 민원을 신속하게 처리하기 위해 동부와 서부 2개 구역으로 나눠 가로등 고장수리를 위한 유지보수 계약을 체결하고 원격감시 시스템을 운영키로 했다. 가로 보안등 소등 점멸기 고장 등을 실시간 확인해 시민 불편을 최소화할 방침이다.

공원녹지과 관계자는 “민원 원스톱 처리를 위한 민원기동반을 운영하고 있고 전화로 고장 신고를 하면 신속히 수리할 계획”이라고 말했다.

