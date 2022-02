[아시아경제 황윤주 기자] 유안타증권은 24일 코스메카코리아 코스메카코리아 241710 | 코스닥 증권정보 현재가 15,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,200 2022.02.24 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 코스메카코리아, 작년 4Q 영업익 13억원…41%↓코스메카코리아, 409억원 규모 신규시설 투자코스메카코리아, 항산화 효능 화장료 조성물 국내 특허 취득 close 에 대해 작년 4분기 실적이 추정치를 크게 하회했지만 올해는 업황이 개선된다며 투자의견 '매수', 목표주가 2만2000원을 유지했다.

박은정 유안타증권 연구원은 "2022년 사회적 거리두기 완화에 따른 업황 개선이 기대되는 만큼 외형 확대, 수익성 회복이 점진적으로 나타날 전망"이라고 밝혔다.

박 연구원은 "2022년 실적은 연결 매출 4400억원(YoY+11%), 영업이익 236억원(YoY+17%) 전망했다"며 "법인별 매출성장률은 국내·중국·미국 각각 +11%, +20%, +8% 성장을 가정했다"고 설명했다.

그는 "중국의 경우 외형이 급증함에 따라 손실 축소 중이고, 2022년 손익분기점을 넘어설 것"이라며 "미국은 기저 부담 존재하나, 고객사 확대 & 수주 품목 확대 등으로 외형 성장이 이어질 것"이라고 분석했다.

