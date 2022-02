포스코, 2022 PHP 우수공급사 선정

[아시아경제 정동훈 기자] 포스코가 2022년 'PHP우수공급사(POSCO Honored Partner)' 38개사를 선정했다.

포스코는 전날(23일) PHP우수공급사 중 10개사를 초청해 간담회를 열고 인증서를 전달했다고 24일 밝혔다.

포스코는 지난 2004년부터 자사 경쟁력 확보에 기여하는 우수 공급사를 PHP우수공급사로 선정해 다양한 혜택을 제공하고 있다.

올해 PHP우수공급사는 지난해 공급사 실적을 바탕으로 선정됐다. 포스코는 품질, 납기, 가격 뿐만 아니라, 환경 · 안전, 사회공헌 활동, 공정거래 실천 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동에서 우수한 성과를 보인 공급사를 PHP우수공급사로 선정하고 있다.

특히, PHP 우수공급사 제도는 공급사 자사의 홍보는 물론, 기술개발을 통한 포스코 공급망의 강건화화 지역사회 봉사활동에 적극 참여하는 등의 활동을 통해 포스코의 기업시민 실천 브랜드인 '투게더 위드 포스코(Together With POSCO)'의 대표적인 실천사례로 자리잡고 있다.

포스코는 선정된 PHP 공급사에 한글과 영문으로 된 인증서를 전달했다. PHP 공급사는 인증서를 활용하여 해외 판로 개척 등 해당사의 마케팅에 유용하게 활용할 수 있게 됐다.

그 외에도 ▲포스코그룹 내 각종 계약 보증금 면제 ▲동반성장 프로그램 우선 선발 등의 다양한 혜택이 제공된다. 이날 간담회에서 포스코는 JIT(Just In Time) 체계 등 공급망 혁신 방안, 글로벌 공급망 리스크에 대한 대응 전략, ESG 경영전략 등을 공유하고, 공급사들의 애로사항을 청취했다.

이주태 포스코 구매투자본부장은 "포스코와 공급사가 상생할 수 있는 동반성장 활동을 통해 Together With POSCO를 실천해나갈 수 있도록 함께 노력하자"고 당부했다.

앞으로 포스코는 지속적인 소통활동을 통해 공급시장의 동향과 애로사항을 파악하고, 이를 구매제도 개선에 반영해 공급사와 동반성장할 수있도록 힘쓸 예정이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr