美재무부 부장관 "러, 추가 침공시 핵심기술 수출 통제"

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국이 러시아가 우크라이나를 추가 침공할 경우 핵심 기술품목을 포함한 대러 수출 통제에 나서겠다는 뜻을 재확인했다.

월리 아데예모 미 재무부 부장관은 23일(현지시간) 경제매체 CNBC방송에 출연해 "블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 러시아의 경제 성장을 담보할 것인지, 미래를 위해 그가 자원을 확보하고 있는지 여부를 고려해야할 것"이라며 이 같이 밝혔다.

그는 "만약 그(푸틴)가 침공을 선택한다면, 우리는 이 같은 것들을 그에게서 차단할 것이라는 점을 매우 직접적으로 확인하겠다"고 강조했다.

또한 "우리는 러시아 군대를 발전시키는 데 직접적인 서방의 기술을 차단할 것"이라며 "러시아 경제와 국민을 먹여 살리는데 필수적인 서방의 금융 자원으로부터 단절시킬 것"이라고 언급했다.

앞서 조 바이든 대통령은 전날 러시아가 우크라이나 돈바스 지역 분리주의 세력의 독립을 인정하고 군대 진주를 명령한 것을 '침공'으로 규정하고 2개 국책 은행 등에 대한 금융 제재를 발표했다. 또한 향후 러시아의 행보에 따라 추가 제재를 더해갈 것임을 분명히 했다.

향후 미국의 추가 제재 카드로는 첨단기술이 들어간 부품 및 제품의 대러 수출 금지 등 수출 통제책이 언급된다. 중국 기업 화웨이에 치명적 타격을 입혔던 ‘해외직접생산품규칙(Foreign Direct Product Rule)’을 러시아식으로 적용, 반도체를 중심으로 러시아 산업 전반에 적용할 것으로 알려졌다. 외교전문매체 포린폴리시는 백악관이 이와 관련해 아시아 국가들에 최근 제재 동참을 요구했고, 일본과 대만, 싱가포르 등 3개국이 이에 대한 지지 입장을 전해왔다고 보도했다.

아데예모 부장관은 "(미국은) 러시아의 침공에 대응해 금융 제재 및 기술에 대한 차단에 나설 것"이라면서 "푸틴 대통령이 외교적 해법을 선택하지 않을 경우 그를 저지하기 위해 중대한 제재에 나설 것"이라고 강조했다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr