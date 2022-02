우크라, 자국 전역에 국가비상사태 선포 예정…예비군 3만6000명도 징집

[아시아경제 김형민 기자] 러시아 침공 위기에 놓인 우크라이나가 친러 분리주의 공화국들이 있는 동부 돈바스 지역을 제외한 전역에 국가비상사태를 선언할 예정이라고 23일(한국시간) 주요 외신들이 전했다.

이들 보도에 따르면 우크라이나 안전보장이사회는 국가비상사태 선포 계획을 승인했고 의회 공식 승인만을 남겨두고 있다. 국가비상사태는 앞으로 30일 동안 지속되며 상황에 따라 30일 더 연장될 수 있다. 비상사태가 적용되면 국경지역의 검문이 강화되고 외출이나 야간통행이 금지되는 등 민간인의 자유로운 이동이 제한된다.

우크라이나 당국은 예비군 징집에도 나섰다. 외신들에 따르면 우크라이나 지상군은 이날 사회망서비스(SNS) 페이스북을 통해 "18~60세 예비군이 소집된다. 소집령은 오늘 발효한다"며 "최대 복무 기간은 1년"이라고 밝혔다. 스푸트니크 통신은 이 조치로 우크라이나 정부군에 합류하는 예비군 규모는 3만6000명에 이른다고 전했다.

우크라이나 의회는 민간인들의 총기 소지와 자기방어를 위한 행동도 허용하는 법안도 통과시켰다. 또한 우크라이나 외무부는 이날 러시아 체류 자국민들에게 즉각 러시아를 떠나라고 권고했다.

외무부는 "점증하는 러시아의 우크라이나 공세로 러시아 내 영사 지원이 실질적으로 위축될 수 있다"며 "우크라이나인의 러시아 여행 자제 등도 권고한다"고 말했다.

한편 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 21일 돈바스 지역에서 친러 분리주의자들이 선포한 자칭 도네츠크인민공화국(DPR)과 루간스크인민공화국(LPR)의 독립을 승인하는 대통령령에 서명했다.

또한 푸틴 대통령은 이 지역에 '평화유지군'을 파견하라고 지시했고 러시아 상원은 이를 승인해 우크라이나 영토 내 러시아군 배치를 공식화했다.

