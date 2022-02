영국 외무 "러시아, 우크라 수도 키예프 진입 계획 세울 가능성 높아"

[아시아경제 김형민 기자] 리즈 트러스 영국 외무부 장관이 23일(한국시간) 러시아가 우크라이나 수도 키예프로 진입할 계획을 세우고 있을 가능성이 매우 높다고 말했다.

트러스 장관은 BBC, 스카이뉴스 등 영국 언론과 연이어 인터뷰 하며 "상황이 극히 걱정스럽기 때문에 영국인들에게 가능할 때 빠져나오라고 권고했다"면서 이처럼 말했다.

트러스 장관은 이어 러시아 은행 5곳과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 측근 재벌 3명을 대상으로 한 제재가 약하다는 보수당의 지적에 "푸틴 대통령과 정권, 러시아 경제에 고통을 줄 것"이라고 반박했다.

그는 "푸틴 대통령이 동맹국들을 분열시키지 못하도록 미국, 유럽과 조율해서 제재를 내렸다"며 "우리는 단결된 상태이며 본격 침략시 제재를 강화할 것임을 보여줬다고 강조했다.

트러스 장관은 "러시아군이 우크라이나를 감싸고 있어서 정확히 어느 지점에서 발생할지는 모른다"며 "하지만 우리가 보게 되면 즉시 대응할 것"이라고 말했다. 추가 제재와 관련해 "런던 금융시장에서 러시아 국채 판매를 막겠다"고 말했다.

그는 이어 "러시아군이 도네츠크인민공화국(DPR), 루간스크인민공화국(LPR)에 들어갔는지는 확실치 않다"고 말했다.

푸틴 대통령은 우크라이나 동부의 친러시아 분리주의 세력이 요구에 따라 이들 지역의 독립을 승인하고 평화유지군 명목으로 군대를 보내겠다고 했다. 그는 "현재 상황은 모호하다"며 "인터넷에 온갖 거짓 내용이 돌아다니는데 정보 당국이 확실히 검증해야 한다"고 말했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr