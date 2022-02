방역당국, 코로나19 항체치료제 '렉키로나주' 추가 공급 안하기로

[아시아경제 박형수 기자] 방역당국이 국산 코로나19 항체치료제인 '렉키로나주'를 각 의료기관에 공급하지 않기로 했다. 오미크론 변이에 대한 효과가 낮은 것으로 판단한 결과다.

중앙방역대책본부는 보도참고자료를 통해 "지난 18일부터 렉키로나주 신규 공급을 중단했다"고 23일 밝혔다. 렉키로나주의 시험관 시험(in vitro) 중화능 약리시험 결과 오미크론 변이에 대해 활성을 보일 가능성이 낮게 평가됐다는 점을 반영했다고 덧붙였다. 대다수 국내 확진자가 오미크론 감염자인 상황에서 항체치료제를 투여해도 효과가 크지 않다고 판단했다.

렉키로나주는 지난해 2월부터 국내 코로나19 환자에게 쓰인 주사제다. 지난 17일 0시 기준으로 298개 병원에서 총 4만9052명에게 사용한 것으로 집계됐다.

방대본은 렉키로나주 잔여 물량은 오는 28일까지 델타 변이 감염자로 확인된 환자에게만 사용하기로 했다.

방역당국은 먹는 코로나19 치료제인 '팍스로비드'가 활용될 것으로 예상했다. 당국은 팍스로비드 도입 초기에는 투약 대상을 65세 이상 또는 면역저하자로 제한했다. 최근 처방 대상을 60세 이상, 50대 기저질환자, 40대 기저질환자 등으로 확대했다.

