[아시아경제 박형수 기자] 커피전문점 폴바셋이 2013년 이후 9년 만에 제품 가격을 인상한다.

매일유업은 다음달 1일부터 폴바셋이 판매하는 42종의 제품 가격을 200∼500원씩 올린다고 23일 밝혔다.

아메리카노는 4300원에서 4700원으로, 룽고는 4700원에서 4900원으로 가격을 올린다. 아이스크림은 1개당 3500원에서 3700원으로 오른다.

원두를 비롯한 원부자재 가격, 인건비와 매장 임대료 등이 오른 것을 고려해 제품 가격을 인상했다고 폴바셋 측은 설명했다.

올해 초부터 스타벅스, 투썸플레이스, 할리스, 탐앤탐스 등 주요 커피 전문점이 가격을 인상했다.

