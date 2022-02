중국 "美·EU의 러시아 제재, 근본적 해결책 아냐"

[아시아경제 김형민 기자] 중국이 우크라이나 영토에 군을 투입하겠다는 러시아에 경제·금융 제재를 쏟아낸 미국과 유럽연합(EU) 등에 대해 반대 입장을 분명히 밝혔다.

화춘잉 중국 외교부 대변인은 23일 정례브리핑에서 서방의 러시아 제재에 대한 입장을 묻는 말에 "제재는 문제를 해결하는 근본적이고 효과적인 경로가 아니다"고 강조한 뒤 "중국은 어떠한 불법적인 일방적인 제재도 일관되게 반대한다"고 답했다.

이어 2011년 이후 러시아에 대한 미국의 제재가 100여 차례가 넘는다는 미국 정부의 발표 자료를 거론하며 "미국의 제재가 문제를 해결했느냐. 세계가 더 좋아졌느냐"고 반문하며 "미국의 러시아 제재가 우크라이나 문제를 해결할 수 있을지, 유럽의 안전을 보장할 수 있을지 진지하게 생각해 보기 바란다"고 주장했다.

그러면서 "대화와 협상을 통해 문제를 해결하도록 노력해야 한다"고 강조했다. 또한 "미국의 일부 일방적인 불법 제재는 이미 관련 국가의 경제와 민생에 심각한 어려움을 초래했다"며 "미국은 우크라이나와 러시아 문제를 처리할 때 중국과 기타 국가의 정당한 권익을 훼손해서는 안 된다"고 말했다.

