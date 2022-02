완도군, 가리포 노을길 조성…관광인프라 확충

4개의 노을길과 3개의 쉼터 조성

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군이 오는 2024년까지 총 사업비 40억 원을 투입해 ‘가리포 노을길’을 조성한다고 밝혔다.

‘가리포 노을길’이 조성될 가리포 10리(4km)는 완도읍 대신리에서 군외면 대문리까지 이어지는 해안 도로(국도 77호선)를 따라 해안 경관을 감상할 수 있는 곳이다.

가리포 노을길은 4가지의 테마로 조성된다.

관광지와 연계한 ‘완도 명소길’, 주변 마을 주민들의 삶 등 가리포 고유의 정서를 담은 ‘완도 흔적길’, 어촌 문화를 체험할 수 있는 ‘완도 마을길’, 해안 길을 따라 걸으며 노을을 감상할 수 있는 ‘완도 해안길’ 등이다.

노을길에는 미소공원, 갯바람공원, 일몰공원 등 3개의 공원이 있어 지나는 길에 공원 쉼터도 이용할 수 있다.

주변 관광지인 소세포 세트장과 완도수목원을 연계하고, 포토 존과 조형물 등도 설치할 예정이다.

가리포 노을길이 조성되면 단절된 공간이 복원되고 관광 자원 간 연계를 통해 관광 활성화로 지역 경제에도 보탬이 될 것으로 기대된다.

올해 상반기에는 설계 용역을 마무리하고 하반기에는 시설 공사를 추진하여 2024년에 완공을 목표로 하고 있다.

군 관계자는 “완도만의 특색을 살린 관광 자원을 지속적으로 발굴하여 관광산업에 활기를 불어 넣겠다”라고 말했다.

