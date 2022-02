[현장영상] "전혀 사실무근이다" 조재연 대법관, 대장동 '그분' 의혹 부인

[아시아경제 한승곤 기자, 윤진근 PD] "(언론 보도 내용이) 정영학 녹취록에 등장하는 그 분은 현직 대법관이었다. 이런 기사였습니다. 전혀 사실무근일 뿐만 아니라…", "검찰이 보셨을 때 필요하다면 즉시 저를 불러주시기 바랍니다."

대장동 관련 이른바 '정영학 녹취록'에서 김만배 씨가 '그분'으로 언급했다는 조재연(66·사법연수원 12기) 대법관이 23일 입장을 밝혔다. 조 대법관은 예정에 없던 기자회견까지 직접 열고 제기된 의혹은 모두 사실무근이라며 강한 불쾌감을 드러냈다. 현직 대법관이 직접 기자회견을 열고 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이다.

조 대법관은 이날 대법원 대회의실에서 열린 기자회견에서 ''정영학 녹취록' 등장하는 '그분'은 현직 대법관이었다'(한국일보 2월 18일 보도)라는 기사 출력본을 직접 들어 보이면서 "전혀 사실무근"이라고 반박했다.

조 대법관은 보도와 관련해 강한 의구심을 드러냈다. 그는 "정치권에서 논쟁이 되는 대장동 의혹 사건에 관해 선거를 목전에 두고 왜 갑자기 이런 의혹 기사가 보도됐나 하는 의문을 가졌다"며 "저는 대장동 그분의 실체가 규명됐는지, 의혹이 해소됐는지 이런 부분은 모른다"고 했다.

또한 "정치권에서 이런 이야기가 나왔지만 저는 여전히 대선을 앞둔 엄중한 시기인 만큼 그저 잠자코 있으려고 했다"며, 그럼에도 논란이 가라앉지 않아 "소상하게 밝히는 것이 옳다고 생각을 했다"고 말했다.

조 대법관은 "엊그제 전 국민에게 생중계되는 방송 토론에서 한 후보자가 현직 대법관을 직접 거명하면서 '화천대유 관련해서 지금 '그분'이 조재연 대법관이라는 게 확인이 됐다'며 직접 현직 대법관 성명을 거론했다"면서 "제 기억으로, 일찍이 유례가 없었던 사상 초유의 일"이라고 했다.

김만배 씨와 연관성에 대해서는 "저는 김만배씨와 공적으로나, 사적으로나 단 한 번도 만난 일이 없고 일면식도, 통화한 적도 없다"며 "김만배씨뿐만 아니라 대장동 사건에 관련돼있다는 그 누구와도 일면식, 일 통화도 없었다"고 강하게 부인했다.

한편 조 대법관은 법적 조치를 취할 것인지에 대해서는 "현재로서는 검토하고 있단 말씀만 드리겠다"고 밝혔다.

윤진근 PD yoon@asiae.co.kr