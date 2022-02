조선이공대, 메타버스 입학식 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선이공대학교(총장 조순계)는 오는 28일 '2022학년도 신입생 입학식'을 메타버스 이프랜드를 통한 가상공간에서 비대면으로 진행한다고 23일 밝혔다.

2022학년도에 조선이공대에 입학하게 된 신입생들은 당일 3차원 가상공간인 메타버스 플랫폼 접속을 통해 본인이 직접 만든 아바타로 입학식에 참석하게 된다.

신입생들은 가상의 대학 운동장으로 입장 후 전광판을 통해 조순계 총장의 환영사 낭독영상과 교수들의 입학축하영상을 관람하게 된다.

이어 2022학년도 신입생 1422명에 대한 입학 허가 선언 후 조선이공대가 대학에 갓 입학한 신입생들의 원활한 대학생활을 돕기 위해 마련한 '대학생활안내' 영상을 만나볼 수 있다.

이외에도 이번 메타벅스 입학식에서는 '5초 안에 푸는 퀴즈퀴즈' 게임과 아바타들이 신나는 음악에 맞춰 춤을 출 수 있는 댄스타임이 진행된다.

신입생들은 메타버스 플랫폼에서 새로운 학과 친구들은 물론 담당교수들과도 비대면(아바타)으로 자유롭게 대화가 가능해 개강 전 미리 대학생활을 체험해 볼 수 있다.

조선이공대 조순계 총장은 "메타버스에서는 방대한 정보를 빠르고 편하게 교환하고, 참여자들이 적극적으로 소통하기 쉬운 장점이 있다"며, "코로나19 뿐만 아니라 다가올 미래에 필요한 학생들의 AI역량을 기르고, 교육의 질을 높이기 위해 우리대학은 앞으로도 메타버스 플랫폼을 교육현장에 적극 활용할 계획이다"고 밝혔다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr