[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 구미시는 대기환경 개선을 위해 관내 주유소를 대상으로 유증기 회수설비 설치 지원사업을 시행한다.

지원대상은 연간 휘발유 판매량이 1000㎥미만 주유소로 유증기 회수설비 설치비용의 40%를 주유기 노즐 수에 따라 최대 400만원까지 지원한다.

구미시는 2020년 4월 대기관리권역으로 지정돼 관할 주유소에는 오는 2023년까지 연차적으로 유증기 회수설비를 의무 설치해야 된다.

신청 방법은 다음달 15일부터 31일까지 환경관리과로 방문 또는 우편 접수하면 된다.

