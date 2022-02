[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 포항시는 지난 22일 김종식 전 일자리경제실장을 명예 경제특보로 위촉했다.

김종식 신임 경제특보는 무보수 명예직 자문관으로 포스코 지주사 포항 이전 등 당면한 지역 경제 현안의 신속한 대응을 위한 자문 역할을 담당하게 된다.

또 지역 핵심 미래 신성장 산업 육성에 필요한 경제 정책의 추진력을 강화하고, 지역 경제 안정화 등 대내외적인 경제 환경 변화에 대응하는 데 기여할 방침이다.

김종식 포항시 경제특보는 “포스코 지주사의 포항 이전 현안 등 어려운 상황에서 특보로 임명돼 어깨가 무겁다”며, “지역 경제 활성화와 경제 현안 해결을 위해 힘을 보태겠다”고 말했다.

