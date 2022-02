제로과당, 최저 칼로리 통했다! … 리뉴얼 대선, 출시 한 달 만에 617만병 돌파

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 대선주조가 리뉴얼 대선 누적 판매량이 지난 17일 기준 617만병을 돌파했다고 밝혔다.

리뉴얼 대선이 영업일 기준 출시 된 지 한 달 만의 기록으로 대선주조가 역대 출시한 제품 중 가장 빠른 페이스다.

시원블루와 다이아몬드는 출시된 지 한 달이 지나고 100만병을 돌파했다. 대선주조가 부산 시장을 재탈환하게 했던 기존 대선도 출시 2개월이 지나서야 판매량 300만병을 돌파했다.

출시 초반이라 리뉴얼 대선이 주요 상권에서 기존 대선 제품과 병행 판매되고 있음을 고려할 때 상당히 이례적인 속도이다.

주류 유통업계 한 관계자는 “새 제품이 나오면 도매상을 거쳐 주요 소매점까지 공급되는 시간이 상당히 걸린다”며 “대선주조의 영업망이 탄탄하고 제품이 잘 팔려서인지 새 제품이 소매점에 깔리는 속도가 빠르다”고 말했다.

소주 원료인 주정 사용량도 대선주조의 경우 큰 폭으로 늘었다.

지난 1월 대선주조의 주정 구매량은 지난해 같은 기간 대비 42.9%나 증가했다.

같은 기간 국내 소주 업계의 총 주정 구매량이 6.5% 증가한 것에 비해 훨씬 가파른 증가세다.

대선주조 측은 “리뉴얼 대선의 깔끔하고 부드러운 맛과 과당을 완전히 빼 최저 칼로리 소주로 변신한 것이 소비자 취향과 맞아떨어진 것 같다”고 분석했다.

리뉴얼 대선은 과당, 나트륨, 아미노산이 전혀 첨가되지 않아 국내 시판 소주 중 최저 열량(90㎉/100㎖)을 지녔다. 감미료도 고급 식물성 원료인 토마틴을 사용했다.

대선주조의 마케팅 전략도 “과당을 완전히 빼 국내 최저 칼로리 소주로 만들었다”는 메시지를 알리는 데 초점을 맞추고 있다.

대선주조 측은 “대선의 시그니처 디자인인 세 줄 파도 무늬를 고래로 형상화한 상표 디자인과 새로 개발한 제품 타이틀도 참신해서 눈길을 끈다는 호평을 받고 있다”고 말했다.

대선주조 조우현 대표는 “앞으로도 끊임없는 연구와 최상의 품질을 추구하는 향토기업 대선주조가 되겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr