한국주택금융공사, 아동복지시설에 ‘코로나 재택치료키트’ 지원

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 한국주택금융공사는 코로나19 치료에 어려움을 겪는 아동들을 위해 코로나 재택치료키트를 지원한다.

공사는 초록우산 어린이재단과 협업해 산소포화도측정기·체온계·해열제 등으로 구성된 재택치료키트를 부산지역 아동복지시설 소속 아동들에게 지원할 예정이라고 23일 밝혔다.

공사가 아동복지시설에 코로나 재택치료키트를 지원하는 것은 최근 코로나19 확진자 급증에 따른 병상 부족으로 재택치료가 일반화되고 있지만, 재택치료키트는 일반관리군이 아닌 집중관리군 환자 위주로 보내진다는 점을 고려한 것이다.

한국주택금융공사 최준우 사장은 “최근 코로나19 확진자수가 급증하면서 위기에 노출된 지역아동을 돕기 위해 긴급 지원을 결정하게 됐다”면서 “공사는 앞으로도 지역사회의 코로나19 극복을 지원하기 위해 다방면으로 노력하겠다”고 말했다.

