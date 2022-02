LG생활건강, ‘후 천기단 화현 링클 리페어’ 선봬

[아시아경제 문혜원 기자] LG생활건강은 ‘후 천기단 화현 링클 리페어’를 선보였다고 23일 밝혔다.

눈가부터 얼굴 주름까지 다스리는 스페셜 링클 케어 제품인 후 천기단 화현 링클 리페어는 후의 한방 기술력으로 탄생한 펩티젠톡스TM를 담았다. 이미 겉으로 드러난 짙은 주름선을 케어해줄 뿐 아니라 아직 눈에 보이지 않는 잠재 주름까지 개선하는데 도움을 주는 것이 특징이다.

또 후를 대표하는 글로벌 메가 라인 ‘천기단’의 핵심 성분인 ‘천기비단’과 한방 성분을 함유해, 칙칙한 주름 부위에 생기와 광채를 더해주며 피부에 풍부한 영양을 공급해 토탈 안티에이징을 선사한다.

눈가 주위를 비롯해 주름이 고민인 부위에 바르는 순간 고농축감의 크림 제형이 부드럽게 스며들어 보송하게 마무리되면서 주름 완화에 도움을 주고 피부를 탄력있고 환하게 가꿔준다.

어플리케이터에서도 편리함을 더했다. 세라믹 어플리케이터가 일체형으로 장착돼 좁고 굴곡진 얼굴의 모든 부분을 섬세하고 자극 없이 부드럽게 마사지할 수 있으며, 어플리케이터의 6개 돌기로 가벼운 링클 케어 마사지가 가능하다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr